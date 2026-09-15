SAETA informa la ubicación de las paradas durante la Procesión del Milagro
Hoy durante la Procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro, SAETA implementará el operativo Milagro, mediante el cual se habilitarán paradas alternativas para los distintos corredores de transporte urbano e interurbano.
El esquema de circulación y ubicación de las paradas se mantendrá hasta que se normalice el tránsito vehicular en las avenidas del casco céntrico.
La ubicación de las paradas será la siguiente:
PARADAS CORREDORES ZONA NORTE – CERCANÍAS DE LA CATEDRAL
1C: Rivadavia esquina Zuviría.
5AB: Zuviría esquina Rivadavia.
6ABC: Rivadavia entre Mitre y Zuviría.
7AB: Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia.
Huaico-Mirasoles: Zuviría esquina Rivadavia.
PARADAS CORREDORES INTERURBANOS NORTE
4E: Necochea y M. Cornejo.
La Caldera: Zuviría esquina Rivadavia.
San Lorenzo: Necochea y M. Cornejo.
PARADAS CORREDORES ZONA NORTE – CERCANÍAS DEL MONUMENTO 20 DE FEBRERO
1C: avenida Arenales (Easy).
5A: Zuviría esquina Alsina.
5B: Zuviría esquina O’Higgins.
6B: Zuviría esquina 20 de Febrero.
6AC: Gurruchaga esquina 20 de Febrero.
7AB: Zuviría esquina 12 de Octubre.
Huaico-Mirasoles: Zuviría esquina O’Higgins.
Troncal N-S y N-O: avenida Arenales, entre Easy y Popeye.
PARADAS CORREDORES ZONA SUR
1AB: Ituzaingó pasando Mendoza.
1C: San Juan esquina Florida.
3AB: Florida entre Mendoza y avenida San Martín.
3C: avenida San Martín entre Florida e Ituzaingó.
5B: Pellegrini esquina San Martín.
8A: paradas habituales de avenida San Martín.
8 BC: avenida San Martín entre Pellegrini y Jujuy.
Troncal N-S: Pellegrini entre San Juan y Mendoza.
PARADAS CORREDORES ZONA ESTE
2A: San Martín pasando Córdoba.
2BG: San Martín entre Buenos Aires y Alberdi.
2C: San Martín esquina Alberdi.
PARADAS CORREDORES ZONA OESTE
4ABC: Pellegrini entre Mendoza y avenida San Martín.
4D: Mendoza entre Ituzaingó y Florida.
5C: Mendoza entre Ituzaingó y Florida.
PARADAS CORREDORES INTERURBANOS
Rosario de Lerma: Pellegrini entre San Juan y Mendoza.
Metropolitanos del 5: Pellegrini entre San Luis y San Juan.
Metropolitanos del 6: Pellegrini entre San Juan y Mendoza.
San Agustín: Pellegrini entre San Juan y Mendoza.
PARADAS CORREDORES ZONA SUDESTE
2E: San Martín entre Buenos Aires y Alberdi.
2D: San Martín pasando Córdoba.
2F: San Juan esquina Alberdi.
7C: San Martín pasando Alberdi.
7 DE: Ituzaingó esquina Mendoza.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación