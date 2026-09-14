Se realiza la tradicional Vigilia del Peregrino en Limache

En el marco de las festividades en honor al Señor y la Virgen del Milagro, la Municipalidad de Salta, llevará a cabo una nueva edición de la Vigilia del Peregrino. La actividad se desarrollará hoy, de 19:00 a 00:00, en la rotonda del Peregrino, Limache.

Durante la jornada, el equipo municipal encenderá más de 800 velas en representación de los barrios y asentamientos de la capital, los 60 municipios salteños, las 24 jurisdicciones del país, el sector antártico y los distintos países del mundo.

Asimismo, los vecinos y visitantes que se acerquen podrán encender su propia vela y colocar sus intenciones para acompañar el paso de las delegaciones de caminantes que arriban por el Camino del Milagro.

Como parte del homenaje, se proyectará sobre las siluetas del Señor y la Virgen del Milagro un video con imágenes del recorrido que realizan los peregrinos desde diversos puntos de la provincia.

Recomendaciones para los asistentes

Para garantizar el desarrollo armónico de esta jornada de devoción y encuentro, la comuna solicita a los asistentes tener en cuenta las siguientes pautas de convivencia y seguridad: