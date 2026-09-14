Hoy y mañana el IPS permanecerá cerrado

El mismo inició hoy a las 7 y se extenderá hasta las 2 de la madrugada. Trabajan efectivos de todas las áreas especiales y dependencias. El circuito de la procesión en honor al Señor y a la Virgen del Milagro será monitoreado con cámaras del Centro de Videovigilancia del Sistema de Emergencias 9-1-1.
El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó que sus dependencias, en capital e interior permanecerán cerradas hoy y mañana.
La farmacia, ubicada en avenida Belgrano 944, atenderá sólo urgencias, en el horario de 9 a 14, ambos días.
Además, durante el Triduo, habrá auditoría médica online en el horario de 8 a 18.
Ante cualquier caso de urgencia o emergencia los afiliados deben comunicarse con el Centro Operativo, que funciona las 24 horas del día los 365 días del año, a través del teléfono gratuito 0800-777-4777 o por las líneas fijas 4323144, 4323199 o 4323115.
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