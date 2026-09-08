Neuquén: una mujer caminó 15 kilómetros en la nieve para pedir ayuda por su familia
El heroico episodio ocurrió ayer, lunes 7 de septiembre, entre las 11 y las 16 horas, que afectó a Sabrina Canepa, de 47 años; su pareja, Facundo Botner, de 43; y sus dos hijos, de nueve y tres años. La familia había partido desde Dique Luján, en el partido bonaerense de Tigre, para conocer el área del refugio de guardaparques.
La camioneta, una Renault Alaskan, había quedado inmovilizada por la nieve acumulada que persistía en el sector tras los temporales de fines de agosto. Sin posibilidad de comunicarse ni de sacar el vehículo por sus propios medios, Canepa dejó a su pareja y a los niños dentro de la pick up y salió a pie por la Ruta Provincial 37.
La mujer avanzó entre dos y tres horas, guiándose por las huellas que la propia familia había dejado al ingresar a la zona. En ese recorrido consiguió establecer contacto con la Policía de Río Negro, que derivó el pedido a la Policía del Neuquén y luego a la Dirección Seguridad Alto Neuquén, con asiento en Chos Malal.
Cerca de las 14, la División Brigada Rural fue informada sobre la situación y partió hacia el cerro con vehículos 4x4 preparados para circular sobre nieve. En el trayecto, los efectivos encontraron a la mujer todavía caminando por la ruta.
Cerca de las 14, la División Brigada Rural fue informada sobre la situación y partió hacia el cerro con vehículos 4x4 preparados para circular sobre nieve. En el trayecto, los efectivos encontraron a la mujer todavía caminando por la ruta.
El subcomisario Ricardo Ovadilla, a cargo del procedimiento, describió así ese momento, citado por La Mañana de Neuquén: “La encontramos en la ruta. Estaba en buenas condiciones físicas, aunque agotada por el duro recorrido realizado. Allí nos comentó que andaban de turistas y que querían conocer el lugar”, agregó.
Después de asistirla, los policías siguieron hasta el refugio de guardaparques y localizaron la Renault Alaskan, donde seguían resguardados Botner y los dos chicos. Tras retirar la nieve acumulada alrededor del vehículo, lograron destrabarlo y completar el rescate.
Ninguno de los cuatro necesitó atención médica y la familia pudo regresar por sus propios medios a Chos Malal. Las condiciones meteorológicas de esa jornada, con sol, poco viento y buena visibilidad, facilitaron el operativo.