Neuquén: una mujer caminó 15 kilómetros en la nieve para pedir ayuda por su familia

El heroico episodio ocurrió ayer, lunes 7 de septiembre, entre las 11 y las 16 horas, que afectó a Sabrina Canepa, de 47 años; su pareja, Facundo Botner, de 43; y sus dos hijos, de nueve y tres años. La familia había partido desde Dique Luján, en el partido bonaerense de Tigre, para conocer el área del refugio de guardaparques.

La camioneta, una Renault Alaskan, había quedado inmovilizada por la nieve acumulada que persistía en el sector tras los temporales de fines de agosto. Sin posibilidad de comunicarse ni de sacar el vehículo por sus propios medios, Canepa dejó a su pareja y a los niños dentro de la pick up y salió a pie por la Ruta Provincial 37.