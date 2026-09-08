ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal de inyecciones para adelgazar

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) amplió su advertencia sobre la venta ilegal de productos inyectables ofrecidos por Internet y WhatsApp para adelgazar. La nueva alerta incluye al Retatrutide y otros diez péptidos que se comercializan sin autorización sanitaria y cuyos efectos sobre la salud no pueden ser garantizados.

Según informó el organismo, ninguno de estos productos cuenta con aprobación de ANMAT como especialidad medicinal. Por esa razón, no existen garantías oficiales sobre quién los fabrica, qué contienen, cómo fueron elaborados ni cuáles son sus condiciones de calidad, seguridad y eficacia.

La preocupación se concentra especialmente en las presentaciones inyectables. ANMAT señaló que este tipo de productos requiere controles estrictos durante su elaboración y seguimiento de profesionales de la salud. Una eventual contaminación podría provocar consecuencias graves, incluso fatales.