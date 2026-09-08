Además del Retatrutide, la lista comprende BPC-157, TB-500, GHK inyectable, Ipamorelin/CJC-1295, MOTS-S, Epitalon, Semax/Selank, Melanotan II, AOD-9604 y DSIP.
ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal de inyecciones para adelgazar
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) amplió su advertencia sobre la venta ilegal de productos inyectables ofrecidos por Internet y WhatsApp para adelgazar. La nueva alerta incluye al Retatrutide y otros diez péptidos que se comercializan sin autorización sanitaria y cuyos efectos sobre la salud no pueden ser garantizados.
Según informó el organismo, ninguno de estos productos cuenta con aprobación de ANMAT como especialidad medicinal. Por esa razón, no existen garantías oficiales sobre quién los fabrica, qué contienen, cómo fueron elaborados ni cuáles son sus condiciones de calidad, seguridad y eficacia.
La preocupación se concentra especialmente en las presentaciones inyectables. ANMAT señaló que este tipo de productos requiere controles estrictos durante su elaboración y seguimiento de profesionales de la salud. Una eventual contaminación podría provocar consecuencias graves, incluso fatales.
El organismo ya había emitido una primera advertencia semanas atrás, luego de detectar la comercialización de Retatrutide a través de canales digitales. El tema tomó mayor notoriedad después de que una influencer argentina relatara haber sufrido efectos adversos tras utilizar inyecciones que, según contó, había comprado por Internet.