Alerta amarilla por vientos, nevadas y viento Zonda en distintas zonas de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes alertas de nivel amarillo por viento, nevadas y viento Zonda para distintas zonas de la provincia de Salta.

En el área de la Cordillera de los Andes, Puna de Cafayate, Puna de San Carlos, Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes y Puna de Molinos, se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos. La alerta se encuentra vigente hasta las 00 horas.

Asimismo, hasta las 12 horas rige una alerta amarilla por nevadas y/o chaparrones de nieve en la Cordillera de los Andes, donde se estima una acumulación de entre 15 y 25 centímetros. Las condiciones podrían estar acompañadas por viento blanco, con reducción de la visibilidad.

Por otra parte, hasta las 00 horas se mantiene una alerta amarilla por viento Zonda en los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. Se esperan velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar permanecer cerca de árboles, postes o estructuras que puedan caer y extremar las precauciones al circular por rutas y caminos de montaña.

En los sectores cordilleranos, se aconseja consultar previamente el estado de las rutas y evitar circular durante los períodos de mayor intensidad del fenómeno.