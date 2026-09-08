Abrieron la inscripción para ser voluntario en la visita del Papa

La organización de la visita de León XIV a la Argentina habilitó la preinscripción para quienes deseen sumarse como voluntarios en las actividades previstas entre el 8 y el 11 de noviembre. El llamado está abierto a argentinos y residentes legales de entre 18 y 65 años, que quieran participar en las distintas sedes: Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Los interesados podrán colaborar en tareas como atención a peregrinos, logística, celebraciones litúrgicas, equipos sanitarios, accesibilidad y comunicación, entre otras. El formulario de inscripción permite seleccionar entre tres y cinco áreas de preferencia, aunque la asignación final dependerá de las necesidades de cada sede y del perfil de cada postulante.

La preinscripción se realiza de manera online a través de la plataforma oficial de acreditaciones del Episcopado y estará disponible hasta el 8 de octubre. Es importante tener en cuenta que anotarse no garantiza un lugar, ya que la selección se hará en función de la disponibilidad y los requerimientos de la organización.

Quienes sean convocados deberán completar capacitaciones obligatorias, tanto virtuales como presenciales, durante octubre y los primeros días de noviembre. Además, los turnos de trabajo serán rotativos, con un máximo de ocho horas diarias, y cada voluntario deberá elegir una sola sede y hacerse cargo de sus gastos de traslado.