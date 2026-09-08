Operativo de identificación en barrio Vicente Solá

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, informó que hasta el viernes 11 de septiembre se llevarán a cabo operativos simultáneos en los municipios de Orán y Salta Capital.

Capital

En el ejido Capital se realizarán operativos con valijas digitales, que continuarán este martes 8 en el Centro Vecinal del barrio Vicente Solá, ubicado en Bartolomé Mitre esquina Mariano Benítez.

Mañana miércoles 9 de septiembre, las acciones continuarán en el Centro Vecinal del barrio Progreso, ubicado en Roberto Corvalán esquina Carlos Cortez. El jueves 10 y viernes 11, las actividades finalizarán en el Centro Integrador Comunitario del barrio Asunción, ubicado en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Virgen de las Mercedes.

En estos operativos, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 70 turnos por orden de llegada.

Orán

Mientras tanto, en el municipio de Orán se realizarán operativos en distintos puntos de esa ciudad. Las actividades continuarán este martes 8 en el Centro Vecinal del barrio San Expedito, ubicado en pasaje Industrial y Los Andes.

Mañana miércoles 9 de septiembre, el móvil estará en el centro de salud del barrio Loteo Social, ubicado en Italia y Los Sauces. El jueves 10, la atención se trasladará a la Capilla Virgen de Luján del barrio La Estación, mientras que los operativos finalizarán el viernes 11 en el comedor social del barrio 17 de Octubre, ubicado en Los Sauces y pasaje Islas Malvinas.

En estos operativos, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 120 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago Los montos para realizar trámites de DNI son los siguientes: la modalidad regular tiene un costo de $10.000, mientras que la exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la modalidad exprés, $200.000. Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite. Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales. Además, se informa que tanto los DNI como los pasaportes, en sus modalidades regular y exprés, están registrando demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte el tiempo estimado es de 15 días hábiles. Por este motivo, se recomienda a las personas que necesiten tramitar alguno de estos documentos tener en cuenta los plazos de demora, ya que se han registrado numerosos reclamos relacionados con la entrega de algunos ejemplares.