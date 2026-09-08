El Hospital Materno Infantil será sede de la Jornada Regional de Cirugía Ginecológica Mini-Invasiva

El Hospital Público Materno Infantil será sede de la Jornada Regional NOA SACIG 2026: “Cirugía Ginecológica Mini-Invasiva. Estrategias y Manejo de Patología Benigna”, que se desarrollará los días 24, 25 y 26 de septiembre en el Salón Auditorio El Ceibo de la institución.

La actividad es organizada conjuntamente por el Hospital Público Materno Infantil y la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica (SACIG), y estará orientada a la actualización de conocimientos y al intercambio de experiencias sobre el abordaje de patologías ginecológicas benignas mediante técnicas mini-invasivas.

El programa contempla instancias teóricas y prácticas sobre histeroscopía diagnóstica y terapéutica, cirugía en vivo, análisis de casos, fertilidad y cirugía ginecológica reproductiva, uroginecología y técnicas de reparación del piso pelviano. También se abordarán estrategias de seguridad y toma de decisiones quirúrgicas.

Las actividades prácticas incluirán simulación quirúrgica en laparoscopía y uroginecología, destinadas a fortalecer las habilidades de los profesionales y favorecer la incorporación de herramientas aplicables a la práctica asistencial.

La jornada estará destinada a médicos ginecólogos especialistas, residentes, concurrentes y estudiantes avanzados de carreras de Ciencias de la Salud interesados en la temática.

Participarán especialistas integrantes de SACIG provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santiago del Estero y Salta, quienes compartirán experiencias y conocimientos sobre las distintas alternativas para el abordaje de patologías ginecológicas benignas.

Las inscripciones se realizan a través del sitio oficial de la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica: https://www.sacig.org/index.php/novedades/actividad-de-sacig/752