Mirtha Legrand fue internada por un cuadro de bronquitis

Mirtha Legrand fue internada en las últimas horas debido a un cuadro gripal que derivó en bronquitis, según se conoció de forma pública tras su ausencia en las grabaciones de su habitual programa televisivo.

La noticia fue revelada por la panelista Analía Franchín en el ciclo A la Barbarossa, donde detalló que el traslado al centro de salud responde a una recomendación directa de su médico de cabecera para mantenerla bajo estricta observación y monitoreo.

"Estaría con una bronquitis y su médico de cabecera le recomendó un reposo total. En las últimas horas, sin embargo, tuvieron que ingresarla a la clínica donde está monitoreada y más controlada", explicó Franchín durante la emisión.

Según trascendió, la decisión de ingresarla obedece a un protocolo de cuidado preventivo para evitar complicaciones respiratorias y garantizar un seguimiento constante por parte del equipo profesional.