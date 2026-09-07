Mirtha Legrand fue internada por un cuadro de bronquitis

Mirtha Legrand quedó internada este lunes en el sanatorio Mater Dei para someterse a estudios de control por una bronquitis. Cabe recordar que La Chiqui se ausentó este sábado en La noche de Mirtha (eltrece) debido a su problema de salud.
EspectaculosHace 4 horasprensaprensa

BSjtxIvFl_2000x1500__1

Mirtha Legrand fue internada en las últimas horas debido a un cuadro gripal que derivó en bronquitis, según se conoció de forma pública tras su ausencia en las grabaciones de su habitual programa televisivo.

La noticia fue revelada por la panelista Analía Franchín en el ciclo A la Barbarossa, donde detalló que el traslado al centro de salud responde a una recomendación directa de su médico de cabecera para mantenerla bajo estricta observación y monitoreo.

"Estaría con una bronquitis y su médico de cabecera le recomendó un reposo total. En las últimas horas, sin embargo, tuvieron que ingresarla a la clínica donde está monitoreada y más controlada", explicó Franchín durante la emisión.

Según trascendió, la decisión de ingresarla obedece a un protocolo de cuidado preventivo para evitar complicaciones respiratorias y garantizar un seguimiento constante por parte del equipo profesional.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-08-26 at 10.06.05

El quiebre profesional entre Tini y su padre

Prensa
Espectaculos26 de agosto de 2026
Alejandro Stoessel fue durante quince años el representante de su hija. Luego de que se terminara ese vínculo contractual, la cantante de 29 años solicitó una auditoría para conocer los pormenores de esa gestión. Según el relevamiento, su padre quedó como único beneficiario de las ganancias de la artista
Boletín de noticias