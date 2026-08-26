Regresa al cine Avengers: Endgame con escenas inéditas

La segunda película más taquillera de la historia a nivel mundial, Avengers: Endgame, volverá a los cines el próximo 25 de septiembre con una nueva versión que incorporará material inédito.

La producción de Marvel Studios regresará a las salas bajo el título Avengers Endgame: Encore y contará con cuatro minutos adicionales de metraje. Además, las funciones incluirán contenido especial vinculado con una de las próximas grandes producciones del Universo Cinematográfico de Marvel.

Un adelanto de Avengers: Doomsday

Uno de los principales atractivos de este reestreno será la inclusión de un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday, la próxima película de los Vengadores, que llegará a los cines el 18 de diciembre.

A su vez, las proyecciones en salas IMAX e Infinity Vision tendrán contenido adicional especial. Infinity Vision es una nueva acreditación para salas Premium Large Format (PLF), que busca ofrecer una experiencia cinematográfica con pantallas de gran tamaño, mayor luminosidad y sonido de alta calidad.

El regreso de Endgame se produce mientras Marvel Studios prepara una nueva etapa de su universo cinematográfico, con Avengers: Doomsday como una de las películas centrales de su próximo calendario.