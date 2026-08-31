Néstor Ortigoza irá a juicio en la causa por violencia de género contra su ex pareja

La UFI N°3 del Departamento Judicial de Ezeiza, que estaba a cargo de la investigación, concluyó con la pesquisa y solicitó la elevación a juicio del expediente que tiene como acusado al ex vocal de San Lorenzo por violencia de género.

El 5 de agosto pasado Ortigoza se negó a declarar durante la audiencia indagatoria, pero días después presentó un escrito en el que sostuvo que los videos viralizados fueron editados y que nunca ejerció violencia contra su ex mujer y sus dos hijos.

Sin embargo, para la fiscalía sus argumentos no bastaron y por este motivo solicitó que Ortigoza, quien se encuentra acusado de los delitos de lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género contra Cassiau, sea sometido a debate.

En paralelo, el actual novio de Rocío Oliva fue inscripto en marzo de este año como deudor alimentario moroso y tiene prohibida la salida del país por incumplimientos en el pago de la manutención de sus hijos.

En los últimos años estuvo envuelto en diversas polémicas. Una ocurrió meses atrás cuando tuvo que ser retirado del boliche Tropitango tras una pelea multitudinaria.

El mediocampista fue parte de una discusión en la que habría intentado defender a su pareja, Rocío Oliva, y tuvo que ser retirado del local por cinco efectivos de seguridad.

A su vez, se recuerda el episodio con Marcelo Moretti, ex presidente de San Lorenzo, con quien tuvo varios cruces polémicos, algunos de los cuales llegaron a la Justicia.