Nombraron a un asteroide con el apellido de una científica argentina

Un asteroide que hoy gira alrededor del sol fue nombrado en honor a la científica argentina Irina San Sebastián, Doctora en Astronomía de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Hace unos días, la Unión Astronómica Internacional (IAU) nombró oficialmente al asteroide 2000 RG62 descubierto en el año a principios de este siglo por el programa LINEAR como “San Sebastián”, en honor a la astrónoma.

Hoy vive en Milán, Italia, donde trabaja en el Politecnico di Milano formando parte de un grupo llamado TRACES dentro del DART lab.

Su trabajo e investigación es fundamental para la defensa planetaria porque se desarrollan estrategias destinadas a prevenir o mitigar el impacto de asteroides potencialmente peligrosos contra la Tierra.