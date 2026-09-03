Una joven pagó para que le robaran el teléfono a su novio y poder comprobar si le era infiel

Una chica que compartió su historia en TikTok, aunque no se le veía muy arrepentida.

La joven que publicó el video viral explicó que tenía un novio y que sospechaba que este le era infiel. Así fue que tomó una decisión bastante drástica para comprobar si su novio la engañaba con otra de una manera bastante peculiar. Los comentarios de la publicación no estuvieron muy de acuerdo con la joven, a quien catalogaron de tóxica.

Resulta que la muchacha contrató a un asaltante para que le robara el celular a su novio y se lo trajera a ella. Con el teléfono de su pareja en su poder, lo revisó y encontró lo que buscaba: su pareja le era infiel. Luego de llorar un poco, le entregó de nuevo el teléfono al asaltante y él al tiempo la contactó para darle la mitad de lo que había conseguido por vender el teléfono robado.