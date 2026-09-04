El gobernador de Tierra del Fuego respaldó el anuncio del Gobierno

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, respaldó el cambio de posición del Gobierno nacional sobre la causa de las Islas Malvinas y reclamó que los anuncios se traduzcan en presupuesto, plazos y participación provincial en las decisiones sobre el Atlántico Sur.

En un posteo publicado en X, el mandatario provincial sostuvo que Malvinas debe quedar al margen de las diferencias partidarias y propuso construir un frente político e institucional para defender la soberanía argentina. “Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política”, afirmó.

Melella planteó que no puede definirse una política nacional sobre Malvinas sin la intervención de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la provincia que incluye a las Islas Malvinas en su jurisdicción. Por ese motivo, anticipó que solicitarán formalmente mayor apertura al diálogo y una participación efectiva en cada medida vinculada con las islas y el Atlántico Sur.