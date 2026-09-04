El gobernador de Tierra del Fuego respaldó el anuncio del Gobierno

En un mensaje en X, el mandatario fueguino destacó que "hay causas que están por encima de cualquier diferencia política" y reclamó que las definiciones nacionales se conviertan en medidas concretas, con financiamiento, calendario de ejecución y una articulación real con la Provincia.
PolíticaHace 22 horasPrensaPrensa
WhatsApp Image 2026-09-04 at 06.49.57

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, respaldó el cambio de posición del Gobierno nacional sobre la causa de las Islas Malvinas y reclamó que los anuncios se traduzcan en presupuesto, plazos y participación provincial en las decisiones sobre el Atlántico Sur.

En un posteo publicado en X, el mandatario provincial sostuvo que Malvinas debe quedar al margen de las diferencias partidarias y propuso construir un frente político e institucional para defender la soberanía argentina. “Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política”, afirmó.

WhatsApp Image 2026-09-04 at 05.03.18
WhatsApp Image 2026-09-04 at 05.03.27

Melella planteó que no puede definirse una política nacional sobre Malvinas sin la intervención de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la provincia que incluye a las Islas Malvinas en su jurisdicción. Por ese motivo, anticipó que solicitarán formalmente mayor apertura al diálogo y una participación efectiva en cada medida vinculada con las islas y el Atlántico Sur.

El mandatario también pidió profundizar la estrategia diplomática y jurídica internacional, reactivar el Consejo Nacional de Malvinas y reforzar las herramientas destinadas a impedir la explotación que calificó como ilegítima de los recursos naturales del territorio nacional y provincial.

Melella sostuvo que Tierra del Fuego reclamaba desde hace años una modificación de la postura nacional y pidió convertir los anuncios en una política de Estado sostenida. “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y fueron, son y serán fueguinas”, expresó.

Te puede interesar
pablo-quirno-conferencia-viista-papa

Pablo Quirno reveló que la Argentina tiene el respaldo de Chile

Prensa
PolíticaHace 18 horas
El canciller se refirió a la importancia de "hablar con países hermanos" en medio del reclamo por las Islas y que las empresas que deseen operar allí deberán elegir esa vía u operar en la Argentina. Además, advirtió que la base naval de Tierra del Fuego no será entregada a EEUU.
 
Boletín de noticias