Una nueva edición de Expresarte tendrá como protagonista al Milagro

La Municipalidad de la ciudad de Salta prepara una nueva edición de Expresarte, que en esta oportunidad tendrá como protagonista una muestra fotográfica especial dedicada al “Milagro” de Salta. La jornada se realizará este sábado 5 de septiembre en el Paseo Ex Palúdica, desde las 18:30, con entrada libre y gratuita. La propuesta reunirá arte, música, fotografía y gastronomía en un mismo espacio, con distintas actividades pensadas para compartir y disfrutar con amigos y familia.

Como parte de esta edición se inaugurará la muestra fotográfica “El Milagro de la Ciudad”, integrada por dos series que ofrecen diferentes miradas sobre una de las celebraciones más significativas para los salteños.

La fotógrafa Malena Caro presentará “El Milagro de la Fe”, mientras que Javier Corbalán expondrá “Peregrinos, el camino del Milagro”. Ambas propuestas invitan a recorrer, a través de la fotografía, la fe, la tradición y las historias de quienes participan de esta celebración.

La música también será protagonista de la jornada. Se presentarán el Coro Consonancia del Concejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, dirigido por Daniel Puerari Portella, y el Ensamble de Violoncellos de la Escuela Superior de Música José Lo Giudice, bajo la dirección del profesor Eugenio Bucello.

Además, el DJ Gatojazz estará a cargo de la musicalización, sumando ritmo a una tarde que propone diferentes maneras de encontrarse con el arte y la cultura local.

Al respecto, la secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Salta, Agustina Agolio, destacó la importancia de seguir generando espacios para los artistas locales y convocó a la comunidad a disfrutar de esta nueva edición de Expresarte.

“Es una nueva edición de Expresarte acá en La Palúdica, que se convirtió en un punto de encuentro donde muchos artistas vienen a exponer sus obras. Este sábado vamos a poder disfrutar de las exposiciones de Malena Caro y Javier Corbalán, con imágenes y fotografías del Milagro. Están todos invitados”, señaló.

La propuesta se completará con un patio gastronómico, estación de tragos y café, y opciones de pastelería dulce y salada, para acompañar la jornada y convertir al Paseo Ex Palúdica en un punto de encuentro para disfrutar del arte y la cultura local.

Así, una nueva edición de Expresarte invita a vivir una tarde donde la fotografía, la música, la gastronomía y las distintas expresiones artísticas se encuentran en un mismo lugar.