Fuerte mensaje de la Iglesia por el endeudamiento de las familias

La Iglesia advirtió sobre el nivel de endeudamiento que atraviesan las familias argentinas y reclamó que el Gobierno analice la problemática con una mirada que vaya más allá de los datos inmediatos. En ese sentido, pidió que no se tenga “una mirada superficial” sobre una situación que afecta millones de personas.

El llamado se produce en un contexto de alta morosidad. la situación alcanza a distintos sectores vinculados al sistema bancario, al circuito de las billeteras virtuales y a esquemas informales de préstamos y expone un escenario cada vez más complejo para quienes tienen deudas.

En este contexto, monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), consideró que las autoridades nacionales deben intervenir para encontrar alternativas que permitan aliviar la situación de quienes tienen dificultades para afrontar sus deudas.

En declaraciones a Radio Mitre Mendoza, el religioso sostuvo que es necesario establecer pautas más claras al momento de asumir compromisos financieros. Entre las posibilidades que planteó, mencionó la necesidad de analizar qué proporción del sueldo de una persona puede quedar destinada al pago de deudas. “Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, afirmó Colombo.

El presidente de la CEA comparó la problemática con otra de las preocupaciones que la Iglesia había expresado anteriormente: la ludopatía online. “Familias que se endeudaban por razón del juego, como adicción. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas”, expresó.