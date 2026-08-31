El Tamagotchi regresa en forma de anillo

El Tamagotchi, uno de los juguetes más populares de los años noventa, vuelve en formato de anillo y con una pantalla LCD de 0,56 pulgadas. Bandai desarrolló el Tamagotchi ring como una versión de mascota virtual para conmemorar el 30.º aniversario de la franquicia.
El dispositivo mide 28 milímetros de alto (apenas la mitad que el Tamagotchi original) y conserva el diseño clásico con forma de huevo. En la parte frontal incorpora una pantalla LCD a color de 0,56 pulgadas, que la empresa describe como la más pequeña de la serie.
Aunque mantiene tres botones bajo la pantalla, su función es solo estética: el uso se realiza mediante controles ubicados a la izquierda y a la derecha de la carcasa.
El anillo reúne 30 mascotas virtuales “de las más populares” de la historia del dispositivo y, según Bandai, puede evolucionar a un personaje secreto dependiendo del tipo de crianza.
La compañía señaló que el desarrollo llevó dos años y que el producto final integra 52 componentes electrónicos y 12 piezas de plástico. Como no hay espacio para una pila reemplazable, funciona con una batería recargable que se carga en un estuche incluido.
El Tamagotchi ring se ofrece en tres terminaciones —plata, oro y un acabado degradado perlado— y está pensado para la talla japonesa 14, con un adaptador para ajustarse también a dedos con talla 10.
En Japón, el anillo se vende por 7.700 yenes. Bandai informó que los pedidos se abrieron el 27 de agosto de 2026 en Premium Bandai y que las entregas están previstas para febrero de 2027.
Por ahora no hay confirmación de un lanzamiento internacional, aunque el sitio Meccha Japan lo ofrece por “unos 82 dólares”, con envíos al mundo y despachos previstos desde febrero de 2027.