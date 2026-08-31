El Tamagotchi regresa en forma de anillo

El Tamagotchi, uno de los juguetes más populares de los años noventa, vuelve en formato de anillo y con una pantalla LCD de 0,56 pulgadas. Bandai desarrolló el Tamagotchi ring como una versión de mascota virtual para conmemorar el 30.º aniversario de la franquicia.

El dispositivo mide 28 milímetros de alto (apenas la mitad que el Tamagotchi original) y conserva el diseño clásico con forma de huevo. En la parte frontal incorpora una pantalla LCD a color de 0,56 pulgadas, que la empresa describe como la más pequeña de la serie.

Aunque mantiene tres botones bajo la pantalla, su función es solo estética: el uso se realiza mediante controles ubicados a la izquierda y a la derecha de la carcasa.