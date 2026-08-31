Detuvieron a Callejero Fino en Tigre: Tenía un arma y circulaba en una camioneta sin patente

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Bonaerense, quienes realizaban tareas de prevención en la intersección de Italia y la Ruta 27. Allí detectaron una Volkswagen Amarok que transitaba sin las chapas identificatorias del dominio.

Los agentes detuvieron la marcha del vehículo y procedieron a identificar a sus ocupantes. El músico, de 31 años, viajaba acompañado por un hombre de 27, oriundo de Presidente Derqui.

Durante la requisa del habitáculo, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre 40, que tenía la numeración suprimida. Además, el cargador contenía 12 municiones, según quedó asentado en el registro policial.

Las imágenes que trascendieron después del operativo muestran que la camioneta no tenía patente delantera ni trasera y tampoco contaba con un cartel visible que indicara el dominio del vehículo.