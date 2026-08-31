El cantante de RKT Callejero Fino fue detenido este sábado en la localidad de Villa La Ñata, partido de Tigre, acusado de tenencia ilegal de un arma de guerra. El artista circulaba junto a otro hombre en una camioneta Volkswagen Amarok que no tenía colocadas las patentes.
Detuvieron a Callejero Fino en Tigre: Tenía un arma y circulaba en una camioneta sin patente
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Bonaerense, quienes realizaban tareas de prevención en la intersección de Italia y la Ruta 27. Allí detectaron una Volkswagen Amarok que transitaba sin las chapas identificatorias del dominio.
Los agentes detuvieron la marcha del vehículo y procedieron a identificar a sus ocupantes. El músico, de 31 años, viajaba acompañado por un hombre de 27, oriundo de Presidente Derqui.
Durante la requisa del habitáculo, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre 40, que tenía la numeración suprimida. Además, el cargador contenía 12 municiones, según quedó asentado en el registro policial.
Las imágenes que trascendieron después del operativo muestran que la camioneta no tenía patente delantera ni trasera y tampoco contaba con un cartel visible que indicara el dominio del vehículo.
Al ser consultado por los efectivos sobre el motivo de su viaje, el cantante intentó explicar que se dirigía al cumpleaños del novio de María Becerra. Sin embargo, la explicación no evitó su arresto. El fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la UFI de Benavídez, ordenó la detención formal del artista bajo la imputación de “tenencia ilegal de arma de guerra”.