River le ganó 3-2 a Banfield en el debut de Leonardo Ponzio como DT

El Millonario jugó un gran primer tiempo y se quedó en el segundo, aunque volvió al triunfo en el estreno de su entrenador interino luego de la salida de Eduardo Coudet, tras la eliminación de la Copa Sudamericana. Sebastián Driussi, Thiago Almada de penal y Ángel Correa anotaron para los de Núñez, mientras que Bruno Sepúlveda convirtió un doblete para los del Sur.
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River le ganó 3-2 a Banfield en el estadio Florencio Sola con goles de Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, por lo que consiguió su primer triunfo en el debut de Leonardo Ponzio como entrenador interino tras la salida de Eduardo Coudet y volvió a la victoria después de la eliminación de la Copa Sudamericana.

Con el triunfo sobre Banfield, el Millonario saltó a la posición 11 de la Zona B del Clausura con siete puntos, por lo que se ubica a dos de los puestos de playoffs. Además, se ubica 9° en la tabla anual, por lo que se sitúa en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Su próximo partido será contra Independiente Rivadavia, que se jugará el 6 de septiembre a las 19:15 en el Monumental por la octava fecha.

En tanto, el conjunto del Sur se encuentra en la posición 12 también con siete unidades. Ahora, visitará a Aldosivi en Mar del Plata el sábado a partir de las 13:30.

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