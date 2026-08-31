River le ganó 3-2 a Banfield en el debut de Leonardo Ponzio como DT

River le ganó 3-2 a Banfield en el estadio Florencio Sola con goles de Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, por lo que consiguió su primer triunfo en el debut de Leonardo Ponzio como entrenador interino tras la salida de Eduardo Coudet y volvió a la victoria después de la eliminación de la Copa Sudamericana.

Con el triunfo sobre Banfield, el Millonario saltó a la posición 11 de la Zona B del Clausura con siete puntos, por lo que se ubica a dos de los puestos de playoffs. Además, se ubica 9° en la tabla anual, por lo que se sitúa en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Su próximo partido será contra Independiente Rivadavia, que se jugará el 6 de septiembre a las 19:15 en el Monumental por la octava fecha.

En tanto, el conjunto del Sur se encuentra en la posición 12 también con siete unidades. Ahora, visitará a Aldosivi en Mar del Plata el sábado a partir de las 13:30.