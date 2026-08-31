El argentino Mariano Navone venció a Novak Djokovic

El tenista argentino Mariano Navone dio el golpe en el debut del último Grand Slam de la temporada, el Us Open, al derrotar al serbio Novak Djokovic, número 5° del mundo, por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 en cuatro horas y 36 minutos de competencia. En la próxima ronda el platense espera por el suizo Stanislas Wawrinka o el italiano Matteo Berrettini.

La cancha central del Abierto de Estados Unidos, la Arthur Ashe, que cuenta con la mayor capacidad del circuito, con 23.771 espectadores, tuvo en el primer día de competencia a Djokovic de un lado de la red. El serbio, dueño de 24 títulos de Grand Slam, es el máximo ganador de la historia y fue campeón en Flushing Meadows en cuatro oportunidades (2011, 2015, 2018 y 2023), además de haber sido finalista seis veces (2007, 2010, 2012, 2013, 2016 y 2021). Del otro lado estuvo Navone (49°), con poco recorrido en Nueva York: apenas un triunfo.