La delegación del Vaticano llegó a la Argentina para ultimar los detalles de la visita de León XIV

La delegación oficial del Vaticano aterrizó este domingo en Buenos Aires para definir el itinerario, la logística y el operativo de seguridad de la visita que el Papa León XIV realizará en noviembre. La comitiva, que llegó a las 18:23, desplegará en los próximos días una agenda de reuniones y recorridas por los lugares que podrían integrar el primer viaje del pontífice al país, en coordinación con autoridades nacionales, la Iglesia argentina y los gobiernos locales.

De acuerdo a los primeros trascendidos, la misión estuvo liderada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, responsable de coordinar los viajes apostólicos. Al arribar a Buenos Aires, la comitiva fue recibida por funcionarios de la Cancillería argentina y representantes de la Nunciatura Apostólica, quienes dieron la bienvenida oficial en nombre del Gobierno y de la Santa Sede.

La organización de la primera visita del papa León XIV a la Argentina entra en su etapa clave para comenzar a definir el itinerario, la logística y las medidas de seguridad previstas para la visita del pontífice, programada para noviembre. Se trata de una visita con peso ya que será la primera vez en casi cuatro décadas que un Papa pise suelo argentino. La última ocasión fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su viaje al país.