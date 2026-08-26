La UNSa firmó un convenio con la Municipalidad de Salta para fomentar las prácticas profesionales de los alumnos

La Municipalidad de Salta y la Universidad Nacional de Salta (UNSa) firmaron un convenio marco de pasantías y prácticas profesionales, destinado a generar nuevas oportunidades de formación para estudiantes universitarios.

El acuerdo fue suscripto por el intendente, Emiliano Durand, y el rector de la UNSa, Miguel Nina, y permitirá que alumnos avanzados de distintas carreras puedan realizar sus primeras experiencias profesionales en diferentes áreas y dependencias de la comuna.

“Es muy importante porque la nueva generación de estándares de calidad pone mucho acento en lo que es la práctica profesional del graduado”, explicó el rector Miguel Nina.

En este sentido, el secretario de Gobierno, Nicolás Martorell, señaló que la iniciativa busca facilitar el ingreso de los jóvenes al mundo laboral, brindándoles una experiencia previa que les permita llegar mejor preparados al momento de finalizar sus estudios.

“Esto ayudará en la formación de los estudiantes, quienes tendrán la oportunidad de postularse mediante la web de la UNSa para sumarse como pasantes al equipo municipal”, señaló.

La Municipalidad ya cuenta con experiencias similares de articulación con otras instituciones universitarias, como la UPATecO y la Universidad Católica de Salta, y ahora amplía esta posibilidad a estudiantes de la UNSa.