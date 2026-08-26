Este jueves regirá una alerta por incendios forestales en Salta

La Municipalidad de Salta recomienda aumentar los cuidados durante toda la jornada debido a las condiciones climáticas, ya que para hoy rige una alerta por incendios en la ciudad para este jueves. El índice de riesgo de incendios es Muy Alto.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas elevadas, cercanas a los 35°, condición que favorece la generación y propagación de incendios forestales.

Por este motivo, se solicita a los salteños evitar cualquier acción que pueda generar focos ígneos y, ante la detección de humo o fuego, comunicarse de inmediato al Sistema de Emergencias 911 o al 105.

Cabe destacar que la Subsecretaría de Protección Ciudadana de la Municipalidad recorre a diario las zonas donde pueden originarse focos ígneos para verificar la situación y realiza acciones preventivas en distintos sectores de la ciudad, como la ejecución de cortafuegos.

Cómo prevenir incendios forestales:

– No quemar pastos, restos de poda y/o basura.

– No arrojar colillas de cigarrillos en caminos, senderos o pastizales.

– Evitar dejar botellas, plásticos u otros objetos que puedan generar el efecto lupa.

– En días muy secos y de altas temperaturas, evitar circular en moto por zonas de pastizales.