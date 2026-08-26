El Gobierno creó un plan nacional para el abordaje del trastorno del espectro autista

La nueva iniciativa tendrá aplicación inmediata y estará bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, que tendrá a su cargo su implementación y seguimiento.

El plan plantea la necesidad de coordinar acciones entre las distintas jurisdicciones, organismos públicos y privados y la comunidad, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad de los cuidados destinados a las personas con TEA y sus familias.

La medida se enmarca en la Ley 27.043 y su Decreto Reglamentario 777/2019, que establecen el interés nacional del abordaje integral del autismo. También toma como antecedentes políticas desarrolladas previamente, entre ellas el Programa Nacional de Formación en Salud Mental y el Consenso sobre Diagnóstico y Tratamiento de Personas con Trastorno del Espectro Autista.

De acuerdo con la resolución, el objetivo central es mejorar de manera continua la calidad de la atención, el tratamiento, la rehabilitación, la recuperación y la continuidad de los cuidados de las personas con TEA.

Dentro de esa estrategia, el plan pone el foco en la detección y el diagnóstico temprano, la intervención oportuna y el acceso a tratamientos adecuados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en su Anexo I.

Otro de los ejes previstos es el fortalecimiento institucional mediante acciones de formación para las distintas etapas de la vida. La propuesta contempla que esas iniciativas se adapten a las problemáticas consideradas emergentes, críticas o prevalentes en cada jurisdicción.

La resolución también establece que la iniciativa se encuentra dentro de las facultades otorgadas al Ministerio de Salud por la Ley de Ministerios 22.520 y sus modificatorias. Entre las atribuciones de la cartera se encuentra la ejecución de planes, programas y proyectos destinados a mejorar la calidad y la equidad de los servicios sanitarios y garantizar el acceso a bienes y prestaciones de salud en todo el país.

En relación con el abordaje específico del TEA, la normativa toma como referencia el Consenso sobre Diagnóstico y Tratamiento, aprobado mediante la Resolución 2641/2019. Ese documento incorpora una perspectiva vinculada al neurodesarrollo y plantea la importancia de considerar las trayectorias evolutivas individuales.