El Gobierno confirmó un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad

El Gobierno actualizó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad, calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior, y se aplicará "sin diferencia" para todas las modalidades incluidas en el sistema de atención.

La medida se implementó a través de la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Alejandro Alberto Vilches.

Este aumento es de 2,1%, corresponde al mes de agosto, calculado en base a la variación del IPC de julio. La normativa también ratificó la continuidad de un adicional del 20 % sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en la denominada zona patagónica. Este reconocimiento por zona desfavorable aplica a las provincias del sur del país.

Aumento en las prestaciones para personas con discapacidad: cuánto cobrará cada categoría