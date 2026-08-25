Dictarán clases de tango para los vecinos de Ciudad del Milagro

La Municipalidad de Salta continúa acercando propuestas culturales gratuitas a los distintos barrios de la ciudad. En Ciudad del Milagro, los vecinos participan de las clases de tango que se realizan todos los lunes, de 16 a 18, en el Centro Vecinal ubicado en Jorge Mayol S/N.

A cargo del profesor César Ferreyra, el espacio está pensado tanto para quienes quieren dar sus primeros pasos en el tango como para quienes ya cuentan con experiencia y buscan seguir aprendiendo y disfrutando de este género.

Durante los encuentros, los participantes trabajan técnicas básicas, musicalidad, conexión en pareja y el tradicional abrazo tanguero, incorporando herramientas para desenvolverse en la pista mientras comparten un espacio de recreación e integración.

La propuesta busca generar espacios de encuentro y participación en los barrios, acercando el acceso gratuito a actividades culturales y artísticas.

Las clases continúan todos los lunes, de 16 a 18, en el Centro Vecinal Ciudad del Milagro, ubicado en Jorge Mayol S/N. Quienes deseen sumarse pueden concurrir directamente al lugar.