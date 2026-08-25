Mañana se hará la inauguración de la nueva terminal del Aeropuerto de Salta

El gobernador Gustavo Sáenz, junto a autoridades nacionales, encabezará mañana la inauguración de la etapa 2 de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de Salta.

El acto se desarrollará a partir de las 11 y contará con la presencia de la presidente del ORSNA, Noelia Ruiz; el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian; el director de Infraestructura de A.A., Lucas Pérez Monsalvo; el gerente general de la Unidad de Negocios de A.A., Sergio Rinaldo, el director de Asuntos Corporativos de A.A., Jorge Rosales, el administrador del Aeropuerto Salta, Federico Durand, entre otras autoridades.

Finalizada la inauguración, el Chaqueño Palavecino ofrecerá un recital para acompañar la celebración.

El acto será transmitido por las redes oficiales del Gobierno de la Provincia de Salta: https:// https://www.youtube.com/GobiernodeSaltaOficial

