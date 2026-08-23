El Cristo Crucificado del Cura Brochero tendrá un lugar central en la multitudinaria misa que el Papa León XIV oficiará en Córdoba.
El Cristo del Cura Brochero presidirá la misa del Papa en Córdoba
NacionalesHace 1 díaprensa
La imagen del Cristo Crucificado que José Gabriel del Rosario Brochero mandó a realizar con rostro de serrano será trasladada especialmente para la celebración que encabezará el Pontífice en Fadea. La decisión fue comunicada por los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina
La sagrada imagen, profundamente vinculada a la identidad y la espiritualidad del santo cordobés, presidirá la celebración religiosa que reunirá a una multitud de fieles en Fadea.
La imagen se encuentra actualmente en la Capilla de Ejercicios Espirituales y Museo Brocheriano, en Villa Cura Brochero.
Fue el propio Cura Brochero quien mandó a realizarla con rostro de serrano, con la intención de que los habitantes de la región pudieran reconocerse en la figura de Cristo.
La presencia del Cristo en la misa papal fue informada por los obispos que integran la Conferencia Episcopal Argentina.
Para la ocasión, la imagen será acondicionada especialmente, según comunicaron las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, custodias del templo y del patrimonio vinculado al sacerdote gaucho.
De esta manera, uno de los símbolos más representativos de la espiritualidad brocheriana acompañará la visita de León XIV a Córdoba y estará presente en uno de los momentos centrales de su paso por la provincia.
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