La Anmat alertó por la venta ilegal de Retatrutida para bajar de peso
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una alerta este viernes por la comercialización ilegal de Retatrutida, en inglés Retatrutide, una sustancia experimental que se promociona en redes sociales y sitios web como una alternativa para adelgazar rápidamente.
Según informó el organismo, se trata de un producto que aún se encuentra en etapa de investigación clínica y que no cuenta con autorización para su venta. Por ese motivo, advirtió que su uso representa un “alto riesgo para la salud”.
La comunicación oficial señala que Retatrutida está siendo estudiada en pacientes con diabetes tipo II y problemas de control de la glucemia. Sin embargo, en publicaciones detectadas en internet se la promociona por su supuesto potencial para el control del peso, la regulación del consumo calórico y la mejora de la función metabólica.
La Anmat remarcó que la eficacia y la seguridad de la sustancia aún no fueron comprobadas y que, además, se desconoce el origen de los productos ofrecidos a través de plataformas digitales.
“Se desconocen datos de los presuntos fabricantes y cómo han sido elaborados y formulados los productos ofrecidos”, indicó el organismo en su advertencia.
En Argentina, el producto se comercializa como un péptido destinado a reconstitución e inyección. Debido a sus características, su elaboración requiere controles específicos y seguimiento profesional para reducir riesgos sanitarios.
La entidad también destacó que este tipo de preparados, al administrarse por vía inyectable, presentan peligros adicionales cuando no existen garantías sobre su producción y conservación.
Entre las principales preocupaciones mencionadas por la Anmat figura la posibilidad de contaminación durante la elaboración del producto. En esos casos, una infección podría propagarse rápidamente al torrente sanguíneo.
El organismo advirtió que la falta de controles adecuados podría derivar en complicaciones de gravedad e incluso poner en riesgo la vida de las personas que lo utilizan.