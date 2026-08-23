La Anmat alertó por la venta ilegal de Retatrutida para bajar de peso

Según informó el organismo, se trata de un producto que aún se encuentra en etapa de investigación clínica y que no cuenta con autorización para su venta. Por ese motivo, advirtió que su uso representa un “alto riesgo para la salud”.

La comunicación oficial señala que Retatrutida está siendo estudiada en pacientes con diabetes tipo II y problemas de control de la glucemia. Sin embargo, en publicaciones detectadas en internet se la promociona por su supuesto potencial para el control del peso, la regulación del consumo calórico y la mejora de la función metabólica.

La Anmat remarcó que la eficacia y la seguridad de la sustancia aún no fueron comprobadas y que, además, se desconoce el origen de los productos ofrecidos a través de plataformas digitales.