Max Verstappen renovó contrato con Red Bull hasta 2030

Red Bull Racing oficializó que Max Verstappen continuará ligado al equipo hasta 2030. El acuerdo, anunciado este jueves, extiende el contrato original del piloto neerlandés, quien suma ya más de 10 años en la estructura de la marca de bebidas energéticas. La noticia llega antes del que será el último Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, un escenario de fuerte significado para el múltiple campeón del mundo y sus seguidores.

El nuevo contrato refuerza la permanencia del cuatro veces campeón del mundo en la escudería austríaca y pone fin a meses de especulaciones sobre una posible salida del equipo. Según informó Red Bull Racing en su comunicado oficial, Verstappen expresó su deseo de regalar a los aficionados una “despedida especial” en Zandvoort, en alusión a la última edición de la carrera en su país natal.

La relación entre Verstappen y Red Bull Racing comenzó en 2016, cuando el piloto debutó con la escudería en la máxima categoría del automovilismo. Vale recordar que Verstappen ya había renovado su contrato hasta 2028 poco después de conquistar su primer título mundial. El vínculo, calificado como histórico por su duración y montos económicos, según De Telegraaf, consolidó al neerlandés como el deportista mejor valorado en la historia de los Países Bajos.