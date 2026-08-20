Sáenz: “Avanzamos en un reclamo histórico del Norte"

El Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió al acuerdo alcanzado luego del encuentro junto al Jefe de Gabinete, Diego Santilli y al Ministro de Economía, Luis Caputo con gobernadores del Norte Grande para acordar los primeros pasos hacia una reparación histórica: la aplicación de tarifas diferenciadas para zonas cálidas y muy cálidas.

Del encuentro participaron los mandatarios de Salta, Catamarca, Jujuy, Corrientes y Chaco, quienes evaluaron opciones concretas para que el norte argentino deje de subsidiar a otras regiones y comience a recibir los mismos beneficios.

“Ayer lo que quedó completamente en evidencia es que este país está dividido en tres partes. El norte, el centro y el sur. Y realmente es un país injusto porque nosotros venimos subsidiando desde el norte a todas las zonas frías”, expresó el Gobernador.

Sáenz recordó que el pedido del Norte Grande “es histórico” y que viene siendo reclamado por gobernadores, diputados y senadores de hace muchos años. “Lo venimos peleando hace muchísimo tiempo y me parece que esto puede poner un poquito de justicia”, sostuvo.

El mandatario provincial fue claro en el objetivo del reclamo: no se trata de un beneficio para los gobiernos provinciales. “No es un subsidio al gobernador Sáenz de Salta por zonas cálidas, es un subsidio para la gente, es un reclamo histórico de la gente, independientemente de que el usuario sea libertario, peronista, radical. Esto es una cuestión que debe quedar, nosotros nos vamos, pero esto debe quedar para la gente”, remarcó.

En ese sentido, apuntó contra quienes se oponen: “Que vayan y les expliquen los que votan en contra, a los formoseños, a los riojanos, a los santiagueños, a los catamarqueños que ellos votaron en contra por una cuestión ideológica, política”.

Según lo acordado, el beneficio consistirá en subsidiar parte de la electricidad entre un 50% y un 80%, dependiendo si se trata de zonas cálidas o muy cálidas, y estará dirigido sobre todo a los usuarios residenciales.

“En principio no habría ley. Habría una resolución de la Secretaría de Energía que habilitaría a esto y posteriormente se trataría de una ley”, explicó Sáenz. Y agregó: “Lo que logramos ayer es ponernos de acuerdo de que esto hay que resolverlo a través de una resolución, a través de una ley, a través de un decreto, pero algo que dé continuidad al tiempo”.

El Gobernador planteó además la necesidad de fijar “criterios objetivos” para la distribución de recursos. “Hay que ver por qué un nacido en determinada provincia vale más que un nacido en otra provincia. Es una cuestión muy extraña”, dijo, en referencia a la falta de actualización de la Ley de Coparticipación desde 1994.

“Primero hay que votar zona fría para poder tener la posibilidad de que el norte tenga también subsidios por zonas calientes”, indicó, y remarcó que Nación necesita la ley para saber de cuánto dispone para garantizar justicia: “Para decir, bueno, al norte le damos zonas cálidas lo que necesitan y al sur lo que necesitan”.

Los gobernadores del NOA y NEA dejaron establecida una agenda de trabajo que se viene construyendo desde el último encuentro en Misiones. “Esperemos que se concrete prontamente”, concluyó Sáenz.

"Los calores son muy fuertes en el norte", finalizó el Gobernador, reafirmando que se trata de una demanda que “va a hacer un poquito de justicia” para millones de argentinos.

