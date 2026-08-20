Condenaron a un exmilitar por la sustracción y sustitución de identidad

El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 12 años de prisión al excapitán de inteligencia del Ejército Carlos Alberto Vega por su participación en la sustracción, retención y ocultamiento del nieto recuperado N°128, Marcos Eduardo Ramos, y de su hermano Elías Ismael Suleimán, que había logrado escapar, y por haber hecho incierto o alterado el estado civil de ambos.

Los hechos, ocurridos durante la última dictadura militar, fueron considerados como crímenes de lesa humanidad. La sentencia fue dictada por las juezas Ana Carina Farías y Cristina Edith Giordano y el juez Federico Bothamley.

En el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Pablo Camuña junto con la auxiliar fiscal Valentina García Salemi y el fiscal coadyuvante Patricio Rovira. Habían solicitado una condena de 17 años de cumplimiento efectivo en una institución penitenciaria.

Vega fue finalmente condenado como partícipe necesario de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años respecto de Suleimán y Ramos, y por haber hecho incierto el estado civil del primero y alterado el estado civil de su hermano menor. Pese al pedido formulado por la fiscalía, los jueces resolvieron que la pena deberá cumplirse con monitoreo mediante dispositivo electrónico.