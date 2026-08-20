Una mujer de 37 años fingió ser una niña y engañó a varias personas para que la cuidaran

Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 años, está siendo investigada por la Justicia de Brasil por presentarse a distintas personas desde al menos 2020 como menor de edad y víctima de algún tipo de violencia sexual o familiar para que la cuidaran. En todos los casos, cuando las personas intentaban formalizar una adopción o inscribirla en la escuela descubrían el engaño.

Cuando era descubierta, la mujer admitía la mentira. La última vez que repitió su modus operandi fue detenida y el Ministerio Público Fiscal la denunció por estafa y suplantación de identidad. Sus abogados niegan la primera acusación ya que sostienen que su único objetivo era conseguir protección y atención.

"Admite que inventó una identidad", remarcó el abogado Lúcio Sousa al medio brasileño O Globo y lamentó: "Fue la manera que encontró para sobrevivir".

De hecho, Oliveira buscó familias, iglesias, refugios y organizaciones predispuestas a ayudar y construyó relatos de abuso, enfermedades y abandono para conseguir alojamiento, atención y cuidados. La detuvieron el último 2 de junio en Joinville tras su último engaño.