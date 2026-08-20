Hirieron a la orca más longeva del Mediterráneo

El 10 de agosto, la organización conservacionista WeWhale dio aviso al Ministerio para la Transición Ecológica de España acerca de las heridas que la orca ibérica Toñi, la más longeva de la región, tenía en su aleta dorsal y en parte del lomo. Ahora, las autoridades iniciaron una búsqueda exhaustiva para hallar al culpable.

La llaman “la abuela” porque tiene 60 años; esta orca es la más vieja del grupo que recorre periódicamente el mar Mediterráneo. Es la matriarca de uno de los grupos popularmente llamados como Gladis. Cuando los conservacionistas la encontraron junto a dos compañeras entre Tarifa (España) y Tánger (Marruecos), notaron que en su aleta tenía diez marcas de perdigones de plomo y heridas en el lomo.

Según dijo Janek Andre, fundador de WeWhale e Iberian Orca Guardians, en un comunicado de prensa, las municiones son de 9 milímetros y se utilizan para cazar jabalíes.

De acuerdo a la legislación española vigente, el artículo 57 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad prohíbe matar, capturar, perseguir o molestar a especies protegidas. Además de una sanción penal, puede establecerse una multa de dos millones de euros.