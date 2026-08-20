Femicidio en Rosario: Un hombre mató a su exmujer

Una mujer fue asesinada a puñaladas en el interior de una farmacia en pleno centro de esta ciudad. El asesino fue la expareja de la víctima.

El agresor fue detenido minutos después en la terraza de un edificio, situado en Colón al 2000. Estaba ensangrentado y con una botella de alcohol en una de sus manos. Había intentado quitarse la vida.

El ataque ocurrió alrededor de las 9.30. La víctima, cuyo nombre es Carina Candelas, empleada del comercio, estaba trabajando en el sector interno del local cuando su expareja llegó en un auto que estacionó en doble fila, ingresó y fue directo hacia ella. La atacó con un arma blanca y le provocó varias heridas. Después salió corriendo y escapó en el vehículo.

Una clienta que estaba por retirarse presenció la fuga. Contó que vio a alguien salir a toda velocidad, meterse en un auto y doblar bruscamente. Segundos más tarde, las empleadas salieron a la vereda pidiendo ayuda. Dos motos de la policía llegaron casi de inmediato. También personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. Los médicos solo pudieron constatar la muerte.

Se montó un amplio operativo en la zona para preservar la escena del crimen, mientras la Brigada Motorizada rastreaba al homicida, un hombre de alrededor de 50 años. Lo localizaron poco después en un domicilio de Colón al 2000, que sería el suyo. Estaba en la terraza, y les manifestó a los policías que quería matarse. Los efectivos lograron reducirlo y lo detuvieron.

Durante la tarde, la fiscal María Laura Riccardo confirmó que Martín Banchero, el supuesto asesino, “venía molestando a la víctima desde hacía tiempo”. Sin embargo, la funcionario advirtió que no hay registros previos de denuncias de la mujer contra su pareja.