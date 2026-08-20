El nuevo Autódromo de Buenos Aires se llamará "Fangio Circuit"

El nuevo circuito que se construye en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez ya tiene nombre: Fangio Circuit. La denominación será un homenaje a Juan Manuel Fangio, el argentino que conquistó cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1.

La elección del nombre se enmarca en la transformación del histórico escenario porteño, que atraviesa una profunda renovación con el objetivo de volver a recibir competencias internacionales de primer nivel.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinó US$100 millones a la reforma integral del autódromo. Las obras incluyen nuevas tribunas, mejoras en los accesos y la construcción de 32 garajes, entre otras intervenciones.

El proyecto apunta a que el circuito pueda recibir hasta 150 mil espectadores durante un Gran Premio de Fórmula 1 y alrededor de 80 mil para el MotoGP.

El objetivo principal es recuperar el Gran Premio de Fórmula 1 en Argentina, una posibilidad que todavía depende de definiciones internacionales. El renovado circuito busca convertirse así en una pieza clave para que Buenos Aires vuelva a estar en el calendario de la máxima categoría.