ANMAT prohibió el uso de un dispositivo de depilación láser por irregularidades

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de la comercialización, uso y distribución de un dispositivo de depilación láser en todo el país. Se trata del producto Alma Lasers Soprano Ice, según indicó el Boletín Oficial.

El producto fue fabricado en noviembre de 2018 y, de acuerdo con la Disposición 5172/2026, la medida se debe a irregularidades detectadas durante tareas de fiscalización sanitaria. Todo fue adoptado tras una denuncia presentada por Sirex Médica S.A., empresa habilitada como única importadora en Argentina de los equipos de la marca ALMA LASERS.

La firma alertó sobre el presunto ingreso ilegal del equipo Soprano ICE con número de serie SN S12ICE2382, registrado ante ANMAT. El operativo se realizó bajo la Orden de Inspección N° 2026/820-DVS-226. Durante la inspección en Rosario, ANMAT detectó tres equipos sin autorización sanitaria.

El equipo médico en cuestión es un dispositivo destinado a la remoción del vello mediante fototermólisis registrado como producto médico de clase de riesgo III. Su cabezal posee una matriz de diodo que emite luz láser y debilita el vello. Pero, ante la falta de certeza sobre el estado actual del equipo denunciado y los potenciales daños que el uso podría provocar, se recomendaron medida preventivas.