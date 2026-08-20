Alianza con la AFA para potenciar el fútbol salteño

El Gobierno, a través de la Agencia Provincial Salta Deportes, fortaleció el vínculo institucional con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para el desarrollo del deporte y lograr mayor presencia del fútbol salteño a nivel nacional.

La presidenta de la Agencia Provincial Salta Deportes, Claudia Vasquez, trató estos temas con Claudio Tapia, presidente de AFA, en la sede de la institución madre del fútbol argentino.

Durante el encuentro acordaron líneas de acción para potenciar la disciplina en toda la provincia. La AFA y la Agencia trabajarán en programas de desarrollo, infraestructura, capacitación y eventos que permitan jerarquizar el fútbol en el territorio salteño.

“Para Salta es fundamental seguir creciendo. Esta alianza con la AFA abre puertas para nuestros clubes, para los jugadores, para los entrenadores y para que el fútbol llegue con más fuerza a cada rincón de la provincia”, aseguró Vasquez.

Indicó que las gestiones son permanentes para fortalecer el deporte salteño a través de diferentes actividades y programas innovadores que permitan el crecimiento del fútbol “La reunión fue altamente positiva y comenzaremos a trabajar arduamente en este semestre”, dijo la funcionaria.

Para Vásquez este paso “es gestión, oportunidades y desarrollo para el fútbol salteño. Es posicionar a Salta en la agenda del fútbol argentino y generar nuevas posibilidades de competencia, formación y crecimiento para nuestras instituciones deportivas”.

Por su parte, Tapia destacó el compromiso del Gobierno de Salta y remarcó la importancia de federalizar el desarrollo del fútbol en todo el país.

Con este acuerdo, Salta continúa consolidándose como una provincia con fuerte proyección deportiva, apostando al crecimiento del fútbol como herramienta de inclusión, contención y oportunidades para las nuevas generaciones.