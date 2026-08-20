Polémicas declaraciones de Alejandra Monteoliva

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó este miércoles en declaraciones radiales que hubo un aumento en la tasa de suicidios dentro de las Fuerzas de Seguridad, al tiempo que identificó al alto nivel de endeudamiento del personal como uno de los factores determinantes del problema.

La funcionaria manifestó que el asunto la "ocupa" y la "preocupa", e indicó que los uniformados "no le escapan a esa realidad" crítica que afecta a todo el país. Según el informe oficial publicado por el Ministerio, la tasa nacional se ubicó en 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes, tras un crecimiento del 30% en las fuerzas durante 2025 con respecto al año anterior.

Monteoliva comparó los registros actuales con las cifras de 2016, cuando se contabilizaban 2.300 casos anuales en la sociedad, frente a los 5.300 reportados en la actualidad. Ante este escenario, la ministra precisó: "Hicimos un análisis detallado y hemos intensificado el acompañamiento porque el tema de salud mental es un eje de trabajo. Incluso tenemos las capellanías que son una escucha directa".

La titular de la cartera de Seguridad vinculó de forma directa la crisis de salud mental con las urgencias económicas de los efectivos. En ese sentido, reveló que su equipo evalúa herramientas específicas para brindar "ayudas financieras" frente a los "niveles de endeudamiento formal e informal al interior de las Fuerzas".