Hasta septiembre el Móvil Odontológico estará en la Escuela de Emprendedores

La medida preventiva y el procedimiento administrativo se dispuso con el objetivo de garantizar las condiciones adecuadas de seguridad y calidad en la prestación del servicio de transporte público.
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad brindará el servicio del Móvil Odontológico en la Escuela de Emprendedores hasta fines de septiembre, destinado exclusivamente a los alumnos de la institución que no cuentan con obra social.
Los turnos ya fueron otorgados por la Dirección de la Escuela de Emprendedores y los beneficiarios podrán acceder a curaciones, extracciones, inactivaciones y otras prestaciones odontológicas.
De esta manera, la Municipalidad acerca servicios gratuitos para promover el cuidado de la salud bucal y facilitar el acceso a la atención odontológica.
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