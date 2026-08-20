Operativo de identificación en el CIC del barrio Constitución

Continuando con el cronograma de actividades que lleva adelante el Registro Civil, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que se desarrollarán operativos de identificación tanto en el interior como en Capital.

Colonia Santa Rosa

En el interior, el móvil del organismo estará hasta mañana viernes 21 de agosto en el municipio de Colonia Santa Rosa. En este caso, la atención comenzará a partir de las 8 de la mañana frente al edificio municipal, ubicado en Gral. Güemes 448, donde se entregarán 120 turnos para la atención durante la jornada.

Capital

En el ejido capitalino se llevarán adelante operativos de identificación con valijas digitales en los siguientes barrios:

Este jueves 20, la atención se realizará en el Centro Integrador Comunitario del barrio Constitución, ubicado en Juan Manuel Estrada y Pasaje Sin Nombre, finalizando mañana viernes 21 de agosto en la delegación municipal de San Luis, ubicada en Cerro San Bernardo esquina Cerro Aracar.

En estos operativos, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 70 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

Desde principios de marzo, los valores de los trámites de identificación registraron una actualización dispuesta por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Los nuevos montos son los siguientes: el trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Además, se informa que tanto los DNI como los pasaportes, en sus modalidades regular y exprés, están registrando demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte el tiempo estimado es de 15 días hábiles.

Por este motivo, se recomienda a las personas que necesiten tramitar alguno de estos documentos tener en cuenta los tiempos de demora, ya que se han registrado numerosos reclamos relacionados con la entrega de algunos ejemplares.