Una “trieja” santafesina se casó en Uruguay

Walter, Aldana y Fiama son una “trieja” que decidió formalizar su amor. Viven en Santa Fe, tienen 12 hijos en total y se casaron en Uruguay porque en Argentina no existe ninguna figura legal que ampare este tipo de unión. En el país vecino tampoco es legal, pero pagaron una multa y lograron celebrar la unión.

La fiesta tuvo temática de Boca Juniors. El novio usó una corbata dorada, la torta tenía una camiseta azul y amarilla en el centro y al cortar la torta, el interior también tenía los colores de Boca. Después de la ceremonia en Uruguay, festejaron en Santa Fe con 100 invitados.

Walter y Aldana llevan 13 años juntos. Fiama se sumó hace tres meses. La historia arrancó porque Fiama trabajaba con Walter: Aldana la conocía del trabajo de su marido, se hicieron muy amigas y, según ella misma contó, se dieron cuenta de que se parecen mucho en todo.

La propuesta de abrir la relación la hizo Aldana. “Tuvimos una de esas conversaciones de dónde vas y cuál era la respuesta de él”, contó. “Entonces le dije: ya que querés tener otra, agreguemos otra a nuestra pareja”. Walter creyó que era un chiste. No lo era. Primero lo hablaron entre los dos, y después Walter habló con Fiama.

Fiama admitió que la propuesta la sorprendió. “Primero lo tomé como una propuesta solamente de él”, dijo. “Cuando me dijo que no, que la propuesta había sido de Aldana, ahí fue otra cosa”.

Hoy los tres hacen todo juntos. Comparten casa, cama e intimidad. “Dormimos los tres juntos, tenemos una cama grande”, confirmó Walter en diálogo con Telenocho. Desde que la historia se viralizó, los teléfonos y las redes sociales no paran de sonar. “Es algo que desbordó todo”, reconocieron.

Fuente: TN