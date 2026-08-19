Causa Andis: Piden citar como testigo a Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo

Según la presentación, esas grabaciones que Beller dice tener, podrían aportar información clave sobre el origen de los audios que dieron inicio a la causa ANDIS. También pidió preservar la evidencia digital y activar mecanismos de protección para la testigo, que permanece internada en Bolivia tras recibir varios disparos.

La declaración podría ser por videoconferencia, indica la diputada con la coordinación de las autoridades bolivianas.Además solicitó que la mujer aporte las grabaciones que, según afirmó públicamente, conserva de conversaciones que mantuvo con el consultor argentino, que está detenido en Bolivia investigado por el ataque a Beller.