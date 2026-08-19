Gobernadores del Norte Grande acordaron con Nación redefinir los subsidios en zonas cálidas y muy cálidas

En el marco de la agenda de trabajo consensuada tras la última Asamblea del Norte Grande en Posadas, gobernadores de la región se reunieron en el Ministerio de Economía de la Nación para tratar un proyecto de zonas cálidas y muy cálidas. Es una iniciativa orientada a establecer un esquema de tarifas diferenciadas según las características climáticas de las provincias del Noa y Nea.

Del encuentro participaron los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil; de Jujuy, Carlos Sadir; de Corrientes, Juan Pablo Valdés y de Chaco Leandro Zdero, acompañados por equipos técnicos provinciales.

Por parte del Gobierno nacional, estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y la secretaria de Energía, María Tettamanti.

Durante la reunión, se planteó la necesidad de ampliar los subsidios durante los meses de mayor temperatura, cuando el consumo eléctrico aumenta.

Se acordó avanzar en una propuesta que eleva el consumo subsidiado de 300 a 550 kWh en zonas muy cálidas y de 150 a 300 kWh en zonas cálidas, entre noviembre y abril.

Esta es una iniciativa que busca responder a un reclamo histórico de las provincias del NOA y NEA mediante un esquema de tarifas eléctricas diferenciadas.

Al respecto, el ministro Caputo destacó el acuerdo alcanzado con los mandatarios provinciales: “Consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias. Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible", expresó el funcionario nacional.

Junto a los equipos técnicos, se evaluaron diversas alternativas técnicas y financieras para avanzar en una solución que contemple las particularidades estacionales del Norte Grande.

En el caso específico de la provincia de Salta, Sáenz detalló que el costo mensual el último verano se aproximó a $1.800 millones que financia el tesoro provincial, es decir un total de $9.000 millones por año.

Es por ello que Sáenz gestiona que Nación reconozca una tarifa por zonas cálidas que comprenda no solamente a los actuales beneficiarios, sino que se amplíe a aproximadamente 140.000 familias de los departamentos de Rivadavia, Orán, San Martín, Anta, General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria.

Cabe recordar que en Salta rige el régimen denominado “Bonificación de Tarifa para Zonas Cálidas” que fue creado por el Gobernador Gustavo Sáenz mediante el Decreto 50/23 y benefició inicialmente a los departamentos de Rivadavia, Orán, San Martín y Anta. Con posterioridad se extendió al departamento de General Güemes y a los municipios de El Galpón, La Candelaria y El Potrero.

A la fecha los beneficiarios son usuarios residenciales que gozan del 30% de descuento durante los meses de Noviembre a Marzo de cada año, con un tope de consumo de 500kw/h. Si son usuarios de tarifa social -quienes no tienen ingresos superiores a dos salarios minimos, vítales y móviles, el descuento alcanza el 50%.

Se trata de 106.000 familias comprendidas en este régimen, sobre un total de 345.000 usuarios residenciales.

La mesa de trabajo constituida esta jornada forma parte del compromiso asumido por el jefe de Gabinete nacional en la reciente cumbre regional de Posadas, donde los mandatarios provinciales expusieron la agenda prioritaria de la región, en la que se planteó una resolución sobre una tarifa por zonas cálidas.

En esa oportunidad, se plantearon reclamos en materia de obras de infraestructura, mejoras en la red de rutas nacionales, ampliación del acceso al gas natural, la concreción de la reversión del Gasoducto del Norte y el desarrollo de medidas de prevención frente a los efectos climáticos del fenómeno El Niño.