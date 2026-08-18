Las agencias dejaron de vender pasajes de flybondi

La profunda crisis operativa, financiera y laboral de Flybondi llegó a un punto crítico. Las agencias de viajes —desde pequeñas firmas locales hasta los gigantes del comercio electrónico como Despegar y Almundo— decidieron retirar de manera masiva los pasajes de la aerolínea de sus plataformas de venta.

Según publicó Clarín, el detonante fue la falta de previsibilidad crónica, caracterizada por constantes reprogramaciones y cancelaciones masivas de vuelos. En el primer semestre del año, Flybondi concentró casi las tres cuartas partes de todas las cancelaciones registradas en la Argentina.

El impacto de este descalabro operativo no solo afecta al mercado doméstico, donde la aerolínea acaba de suspender de forma definitiva sus vuelos a Jujuy. Las alarmas también se encendieron en Perú, donde gremios de turismo como Apaai y Apavit denunciaron públicamente que los reiterados incumplimientos de la aerolínea están "trasladando costos a las agencias de viajes locales".