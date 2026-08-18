Un hombre estaba desaparecido y lo encontraron enterrado en la casa de su pareja

Un hombre que se encontraba desaparecido desde hacía varios días fue hallado muerto en la casa de su pareja en San Nicolás, por lo que las autoridades detuvieron a la mujer después de que establecieran que discutieron. Se trata de la principal sospechosa por el hecho y será indagada este martes.

El hecho ocurrió en el patio de una casa ubicada en la calle Necochea al 800, en el barrio Irigoyen, donde los investigadores encontraron el cuerpo de un hombre identificado como José Andino, de 60 años, luego de que su hijo denunciara que no podía comunicarse con su padre desde hacía días y detallara que en la última comunicación le expresó que discutió con la mujer, llamada Virgina Marlene Alviso.

En este marco, el medio El Norte consignó que las autoridades realizaron un operativo en el domicilio de Alviso, donde hallaron el cuerpo de Andino cerca de una zona con tierra removida. También encontraron manchas hemáticas, las cuales se sumaron a la investigación.

En tanto, ahora se esperan los resultados de la autopsia al hombre y la acusada será indagada este martes, mientras que los investigadores confirmaron que ambos discutieron el 13 de agosto. El caso se encuentra a cargo de la fiscal Belén Baños, quien encabeza la Unidad Funcional de Instrucción N°12.