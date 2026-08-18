Hossam Hassan, técnico de Egipto, se desmaya tras pelea entre sus dos esposas

Hossam Hassan, técnico de Egipto durante la Copa del Mundo, fue internado en un hospital, según reportes de medios internacionales, luego de que sufriera un desmayo al ver que sus dos esposas se peleaban en el bar de un hotel.

El hecho ocurrió en un establecimiento de lujo, donde Hassan se encontraba acompañado por ambas mujeres. Al sentarse en una mesa, comenzaron los gritos y la discusión subió de tono, de acuerdo con la nota de prensa de TYC Sports.

Ante los gritos y el desorden, el personal del lugar intervino para separarla. Hasta el momento, no trascendió qué originó la disputa. Pese a la gravedad de la escena y a la presencia policial, ninguna de las involucradas presentó una denuncia formal ante la justicia.