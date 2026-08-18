La cantidad de empresas empleadoras en Argentina alcanzó su nivel más bajo desde 2023 en mayo de este año con una caída de 3,3% interanual, que representa el cierre de 16.422 compañías en un año. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) registró ese mes 477.463 firmas con al menos un trabajador declarado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo.

Con el número del quinto mes del año se acumulan 27 meses consecutivos de descensos interanuales, de acuerdo a un reciente informe de la Consultora Politikon Chaco. Ademá, el ritmo de deterioro se acelera desde septiembre de 2025. La baja del 3,3% registrada en mayo representa, de acuerdo con la serie relevada, la mayor caída interanual de todo el período.

El fenómeno implica un achicamiento sostenido del universo de empresas privadas que participan formalmente del mercado laboral.

Si se toma noviembre de 2023, el último mes del gobierno de Alberto Fernández, se perdieron 30.385 empresas empleadoras en los casi tres años que transcurrieron desde ese momento. Es decir, un ajuste del 6% del total.