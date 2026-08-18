La cantidad de empresas empleadoras en Argentina alcanzó su nivel más bajo desde 2023 en mayo de este año con una caída de 3,3% interanual, que representa el cierre de 16.422 compañías en un año. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) registró ese mes 477.463 firmas con al menos un trabajador declarado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo.