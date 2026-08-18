Paro universitario: Docentes vuelven a las medidas de fuerza

El regreso a las aulas después del feriado del lunes 17 de agosto estará marcado por nuevas medidas de fuerza en las universidades nacionales. Los docentes universitarios volverán al paro esta semana, en el marco de un conflicto que se mantiene abierto con el Gobierno nacional por salarios, presupuesto y el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

La CONADU Histórica confirmó una medida de fuerza que comenzará el martes 18 y se extenderá hasta el sábado 22 de agosto. En la práctica, durante martes, miércoles, jueves y viernes las actividades académicas de las instituciones alcanzadas por la medida podrían verse afectadas por la adhesión de los docentes.

La protesta se suma a las jornadas realizadas durante las últimas semanas y a nuevas medidas ya previstas para los últimos días de agosto, por lo que el conflicto amenaza con extenderse durante buena parte del segundo cuatrimestre.

El nuevo esquema de protesta contempla una primera etapa entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto. La convocatoria fue realizada por CONADU Histórica y contempla paro docente y distintas actividades de visibilización del reclamo.

Esto significa que los estudiantes de universidades públicas cuyos docentes adhieran a la medida podrían encontrarse con actividades suspendidas o modificadas durante la semana posterior al feriado.